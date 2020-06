Egregio direttore,

l'attuale Board dell'Oms è in chiara difficoltà per le critiche piovute dall'Amministrazione americana e da numerosi altri Paesi per la gestione della pandemia e per la subordinazione dimostrata nei confronti della Cina. Tutto il mondo chiede alla Cina che accetti una delegazione di esperti indipendenti che faccia origine sull'origine della pandemia e sull'inizio dell'epidemia da Covid-19 in Cina. L'Oms cerca ora di smarcarsi dalla Cina facendoci credere che le sperticate lodi sulla trasparenza della Cina siano state una mossa tattica, ma che in realtà l'Oms criticava in privato la Cina. l'Oms ritiene che la sfiducia di Trump sia seguita da altri stati. Ha paura. Sta di fatto che la delegazione Oms si recò in Cina solo nella seconda metà del mese di febbraio, e il rapporto che stilò fu un elogio sperticato della gestione cinese della pandemia. Mai una critica nel corso di questi 5 mesi. Ora essendo insostenibile la posizione cinese, attraverso l'Associate Press, l'Oms o meglio questa dirigenza Oms prova a salvarsi dal naufragio. Restiamo dunque in attesa di conoscere i video, gli audio, gli scritti di cui parla l'Associated Press e soprattutto di sapere perché l'Oms non ha mai denunciato pubblicamente il ritardo della Cina nel riportare l'epidemia all'Oms e perché solo il 30 gennaio 2020 l'Oms dichiarò lo Stato di Emergenza Internazionale, quando addirittura alcuni giorni prima aveva dichiarato che non sussistevano le condizioni per dichiararla. Se la Cina ci ha comunicato il genoma del coronavirus è stato perché uno scienziato Zhang Yong Zhen decise di pubblicarlo sul sito del suo laboratorio che venne poi chiuso dalle autorità cinesi. Se la Cina si era rifiutata di ricevere la delegazione OMS subito la segnalazione dell'epidemia all'Oms (il 31 dicembre 2019) perché non denunciarlo pubblicamente? E perché tessere le lodi della gestione della pandemia al ritorno del viaggio in Cina della delegazione Oms nella seconda metà di febbraio? Il blocco dei finanziamenti americani all'Oms rappresenta un problema non di poco conto, non tanto per la perdita del maggior contributore all'Oms, ma soprattutto perché altri paesi potrebbero seguire quell'esempio e perché l'Oms non avrebbe senso se non rappresentasse più gli interessi degli stati Membri. In un momento così critico quale è quello che l'umanità sta vivendo per la pandemia da Covid-19, è più che mai importante che vi sia una leadership sanitaria internazionale ed in questo momento la leadership che sta guidando l'Oms non lo è. Gli Stati, incluso quello Italiano, ne devono prendere atto e sfiduciare l'attuale Direttore generale, Tedros Gebrayesus.

Walter Pasini

Già Direttore Centro Collaboratore OMS per la Travel Medicine (1988-2020)



lei ha sicuramente più competenze e conoscenze di me. Ma arriviamo alla stessa conclusione: la gestione di questa emergenza da parte dell'Oms è stata altamente deficitaria per non dire fallimentare. E non solo nel valutare e gestire il caso Cina. Persino sulle mascherine l'Oms è riuscita a dire tutto e il contrario di tutto, indicandone all'inizio la scarsa utilità per poi consigliarne l'uso in ogni situazione. Per non parlare dei tamponi. Le ondivaghe e colpevoli posizioni dell'Oms sull'utilizzo dei test hanno condizionato le scelte di molti Paesi, compresa l'Italia. Perché inizialmente, per gli esperti dell'Organizzazione, i tamponi erano utili solo per i casi più gravi, somministrarne troppi era inutile e persino sconsigliato. Salvo poi affermare che il consiglio era invece uno solo: farne il maggior numero. Test, test, test, come dichiarò uno dei più alti dirigenti dell'Oms. E vogliamo parlare della Svezia? Il responsabile delle emergenze sanitarie dell'Organizzazione, Mike Ryan, è giunto a definire quello svedese un modello nella lotta al virus da seguire sulla strada di una nuova normalità. Peccato che in Svezia le cose non siano andate esattamente nel migliore dei modi e che l'Oms avesse, fino a quel momento, avesse indicato come modello da seguire quello cinese: cioè il blocco totale o lockdown, come arma per contrastare il contagio, esattamente l'opposto della strategia scelta da Stoccolma. Mi fermo qui. Ma da cittadino, non da addetto ai lavori, mi chiedo che senso abbia un' Organizzazione mondiale della sanità così gestita. Se l'emergenza globale per il Covid 19 doveva essere un banco di prova per dimostrare a tutti il ruolo strategico e decisivo di questa Organizzazione, direi che il bilancio è decisamente negativo.

