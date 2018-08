CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio Direttore,l'attenzione dei media è principalmente rivolta in direzione delle sciagure e calamità per cui il nostro Paese ci ha abituato. Tra tutte emerge la questione della nave Diciotti della Guardia Costiera carica di migranti. Ciò che mi colpisce è che ben tre Procure (Agrigento, Catania e Palermo) abbiano aperto un fascicolo contro ignoti, ma è palese che il soggetto in causa è l'attuale Ministro dell'Interno nonché vice-premier. Tra gli altri reati è ipotizzato quello di sequestro di persona. Come mai tre Procure? Ci...