Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio direttore,l'altro ieri lei ha risposto a un lettore, dicendo giustamente che vanno date tutte le notizie (sto parlando del caso di quel signore purtroppo deceduto dopo aver fatto il vaccino) e che saranno gli scienziati a verificare se tra la tragica morte e il vaccino ci sia un nesso. Fin qui tutto fila, peccato però che il titolo in prima pagina e in terza dica esattamente a titoli cubitali Nessun morto per vaccino. Come vede...