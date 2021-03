Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio direttore,io non sono contrario ai vaccini a priori, anzi comprendo coloro che non vedono l'ora di potersene avvalere, però in questo caso ci andrei cauto, anche perché temo che, dopo che uno si è vaccinato, spuntino le famose varianti che rendono tutto inutile. Infatti, vista la velocità con la quale sono stati fabbricati e che di norma ci vorrebbe un tempo maggiore per sperimentarli, al di la della questione Astrazeneca, non...