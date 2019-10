CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,in questi ultimi tempi va molto di moda parlare di tasse, per chiederne la diminuzione, se non la soppressione. È uno slogan elettorale di molte forze politiche. Questo a mio parere è un approccio pericoloso e negativo, in termini nazionali, perché allontana il cittadino dallo Stato. Pagare le tasse è non solo un dovere, ma dovrebbe anche essere un titolo di merito, per ogni cittadino che vuole partecipare alla vita del paese, come era la regola nell'Atene di Paride quando è nata la democrazia. Gli Stati, per...