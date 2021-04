Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio Direttore,in questi giorni mi sto chiedendo perché si stanno vaccinando gli over 80 e gli over 70 in buona salute e non si vaccinano gli invalidi con Legge 104 nel caso specifico con un arto amputato un piede in cancrena e grossi problemi cardiovascolari. Per loro non c'è nessuna possibilità di prenotazione e nessuna chiamata dal medico di base, forse dal 3 maggio ci sarà qualche possibilità. Non Le sembra questa data molto...