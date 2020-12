Egregio direttore,

il tema è delicato, perché coinvolge e sconvolge le vite di tutti noi, e va affrontato con adeguata sensibilità. Ci provo. La regione Veneto è classificata gialla pur avendo un numero molto elevato di contagi: ieri 2550 casi contro, ad esempio, i 1562 della Lombardia che però ha il doppio degli abitanti. Ma il Veneto è giallo perché, presumo, la situazione ricettiva e ospedaliera in generale è migliore e pesa molto tra i parametri presi in considerazione dal Comitato scientifico nazionale. Il Presidente Zaia sostiene che qui si fanno più tamponi ed è per questo il numero dei casi cresce. Purtroppo la matematica non dice questo. Qui la percentuale di casi positivi sui tamponi effettuati è stata ieri del 27,5%, in Lombardia, sempre per avere un riferimento, è stata del 9,3%. Dunque è lecito domandarsi se vale la pena mantenere gialla la regione rischiando di avere un numero di ammalati così elevato. Ne vale la pena?

Paolo Ballini

Treviso



Caro lettore,

se una regione deve essere in zona gialla, arancione o rossa non può dipendere da una valutazione politica o di opportunità, ma solo dai parametri decisi dal governo. Ad essi, se non vogliamo aggiungere caos al caos, bisogna attenersi. Quindi sarà la cabina di regia del ministero a stabilire se il Veneto può o meno continuare a rimanere giallo. Non altri. Quanto ai numeri, se si considerano non solo i tamponi molecolari ma anche i tamponi rapidi, come prevede dall'inizio di dicembre il Ministero della sanità, il rapporto tra test e casi positivi in Veneto è inferiore, e non superiore, alla media nazionale. Lo sottolineo non per giustificare l'elevato numero di contagi che continua a registrarsi in Veneto e che è e resta un elemento preoccupante, ma perché l'interpretazione corretta dei numeri è importante per comprendere cosa accade e definire le misure di intervento. Il Veneto ha fatto finora oltre 4 milioni di tamponi, più della Lombardia che ha il doppio di abitanti. Anche per questa ragione il rapporto tra positivi e ospedalizzati è più basso di quello di altre regioni perché, come ha chiarito ieri su queste pagine la responsabile della Prevenzione della regione Veneto, è molto elevato il numero di asintomatici e quindi il dato sui ricoveri, benché elevato, è sostenibile dalle strutture ospedaliere. Lo prova il fatto che il Veneto è fra le poche regioni ad avere un'occupazione delle terapie intensive inferiore al 30%, mentre è al 42% per i malati non gravi, contro per esempio il 48% del Lazio e il 71% del Piemonte. Cosa significa? Che possiamo, tutto sommato, stare tranquilli? No, niente affatto. Perché l'elevato numero di casi positivi, anche se in molti casi si tratta di persone non ammalate perché senza sintomi, significa che la circolazione del virus è ancora molto alta. E la sua evoluzione dipende dai nostri comportamenti e dal rispetto delle regole, prima che dal colore della regione.

