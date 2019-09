CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,il suffragio universale è una grande conquista democratica. Ma attenzione dare diritto di voto a persone per il solo fatto che sono maggiorenni, potrebbe rivelarsi un boomerang e dare duri colpi alle nostre istituzioni. Esagero? Non credo. Il ministro dell'interno del passato governo reclamava per sé pieni poteri come un qualsiasi dittatore. Ai tempi del referendum sull'autonomia, chiesi a tanti miei concittadini di parlarmi del titolo V. Scena muta. Molti, intervistati da TV pubbliche e private dimostrarono di ignorare la...