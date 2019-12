CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,Il re è nudo! Quando sentiremo finalmente questa frase riferita a Greta Tumberg? Può tutto il mondo, il mondo che conta (intellettuali, giornalisti, artisti ecc.) farsi prendere in giro da una ragazzina sedicenne livorosa ed ignorante, abilmente manovrata da qualcuno che ne trae grossi interessi economici ( in primis i genitori)? Non studia, non frequenta nemmeno la scuola dell'obbligo (bell'esempio!) ma ci fornisce arrogantemente lezioni su una materia di cui non conosce neppure i rudimenti, ma solo i sentito dire,...