Egregio direttore, il Premier brasiliano Jair Bolsonaro e il suo ministro All'Istruzione hanno per così dire messo alla porta dalle università brasiliane la Filosofia: puoi studiarla, ma a tue spese! Ha scritto il Presidente che l'obiettivo è concentrarsi su materie che generano un ritorno immediato per il contribuente, come veterinaria, ingegneria, medicina. Ricordiamo che Bolsonaro (il cui nonno era originario di Anguillara Veneta, nel Padovano) si è insediato il 1 gennaio 2019, dopo essere stato eletto con oltre il 55% dei voti. Scatta...