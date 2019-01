CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttoreil gioco è piaga sociale. Come la produzione che è in caduta libera. È allarme recessione ma c'è qualcuno che rassicura. A chi credere? Le bugie credibili spesso sono preferibili a una verità poco credibile. E così che funziona il sistema attuale!A tener allegro il sistema convengono scelte allegre, come qualche nomina al vertice, perché la comicità è l'unica via che rende felice il Paese sotto un cielo stellato che ci illumina sia di giorno che di notte. Anche questo è un indice di fiducia che allontana eventuali...