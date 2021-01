Egregio direttore,

il commissario Arcuri lamenta la lentezza delle vaccinazioni. Vero, ma auspica un ritmo di 65.000 al giorno. Se il traguardo del governo è un 70% di popolazione vaccinata entro settembre, equivale a 42 milioni di persone. Al ritmo auspicato da Arcuri si arriverebbe soltanto a circa 9 milioni obiettivo insufficiente per la cosiddetta immunità di gregge. Visto che occorrono 2 iniezioni ciascuno, 65.000 x 9 mesi fa 17,5 milioni d'iniezioni, diviso 2 quasi 9. L'assessore alla sanità lombarda Gallera vanta una capacità della sua regione di 10.000 iniezioni/gg.; sempre facendo lo stesso calcolo a settembre si avrebbero 1.350.000 vaccinati. Domanda: non si pretende che un amministratore o un commissario conoscano algoritmi, modelli matematici e quant'altro, ma il 2 + 2 che fa 4 almeno sì. Gallera per giunta è quello che, pur responsabile della sanità che in una regione pesa per circa l'80% sulla spesa totale dell'istituzione, non aveva chiaro, all'inizio nella pandemia, cosa fosse il coefficiente di diffusione del contagio. No comment!

sull'assessore lombardo Gallera stenderei un pietoso velo. La sua inadeguatezza ormai non è più un'opinione, è diventata una certezza. Quanto ad Arcuri: i toni definitivi e ultimativi con cui il top manager preferito dal premier Conte è solito fare annunci, non devono ingannare né impressionare. Le rocambolesche (per non dire altro) vicende legate alle forniture di mascherine e quelle dei famosi banchi scolastici con le rotelle, ci hanno già dimostrato che le promesse e i numeri del nostro super-commissario, vanno presi con una certa... larghezza di vedute. Quindi, ahinoi, non dobbiamo sorprenderci se anche sulla campagna vaccini qualche dato, come lei giustamente osserva, non quadra e se, anche in questo caso, Arcuri, messo di fronte a ritardi e mancanze, non troverà di meglio che dar la colpa alle regioni. Purtroppo anche sui vaccini, nonostante annunci e dosi di retorica versate a piene mani, siamo partiti male. Siamo già in ritardo rispetto ai programmi e lo siamo anche rispetto ad altri paesi. Sulle forniture previste incombe il rischio che alcuni dei gruppi farmaceutici a cui ci eravamo affidati allunghino i tempi delle consegne, mentre si scopre che non avremmo a disposizione le siringhe sufficienti per garantire le vaccinazioni previste. Insomma, non è un quadro confortante. E non contribuisce a renderci più ottimisti osservare che, in una fase così cruciale e complessa, il governo, di cui Arcuri è uno dei manager plenipotenziari, non trovi di meglio che litigare, parlare di rimpasti, ipotizzare crisi. Sì, ha ragione lei: no comment.

