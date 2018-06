CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,ieri mentre il nuovo governo stava ricevendo la fiducia lo spread si è rialzato viste talune politiche finanziariamente difficili che il primo ministro ha confermato. C'è chi dice che i mercati non possono ricattarci, che lo spread conta nulla, che gli italiani debbono essere liberi di fare come credono, eccetera. Chi dice questo pare dimenticare il nostro debito pubblico e non considerare che, finanziariamente parlando, siamo ritenuti uno dei peggiori paesi in Europa. Lo dimostra l'andamento quotidiano dello spread che...