Egregio direttore,i vecchi vizi sono sempre duri da morire. Parliamo del doping. Stavolta, ci siamo imbattuti in un personaggio che prende a calci lo sport, dissociandosi dall'etica professionale, dai suoi principi morali. Il tipo, in questione, si chiama Alberto Salazar ed è un allenatore d'atletica leggera. È stato incastrato dopo ben quattro anni di indagini a tutto campo e in un certo senso ha macchiato la sua carriera di monarca della maratona di New York, dove aveva fatto il bello ed il cattivo tempo per diverse edizioni. Una stangata...