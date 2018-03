CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, «I parroci scomunicano la maratona» scriveva qualche giorno fa il Gazzettino (che - chissà perchè? - quando parla di preti e affini usa sempre termini esagerati). E che cosa dovrebbe dire un prete di fronte a un così evidente disprezzo della domenica? E quella delle Palme persino! «Difendiamo i valori cristiani!» pontificano alcuni politici: presepio, crocifisso in aula scolastica... E la santificazione della domenica non è un valore cristiano fondamentale? O basta gridare in piazza con il rosario in mano (?!) per...