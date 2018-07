CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttore,i nostri stakeholder ci hanno segnalato la notizia pubblicata in data 11 luglio 2018 relativamente all'infortunio sul lavoro verificatosi ad un dipendente della JKS Refrigeration srl. Riteniamo che la notizia così come pubblicata sulla testata da Lei diretta sia smisurata in presenza di chiari profili di esagerazione e di elementi non veritieri. Invero, fatto salvo il diritto di cronaca, le ricordiamo che diffondere notizie esagerate o con profili tendenziosi non costituisce causa di non punibilità; inoltre, l'esagerazione...