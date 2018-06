CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, ho sentito in televisione un'intervista al comandante dell'imbarcazione di una Ong tedesca. Costui si trova in questi giorni con la sua nave al largo di Malta con oltre 250 migranti a bordo, tra cui donne e anche alcuni bambini, in attesa di sapere dove potrà farli sbarcare. Nè Malta, nè Italia nè altri Paesi, compreso la Germania, hanno dato il permesso. Il comandante rivolto al nostro ministro degli Interni Matteo Salvini ha detto: «Vorrei ricordare che salvare vite umane non è un crimine». Parole molto forti nelle...