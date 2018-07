CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio Direttore,Ho sempre pensato che prima di fare una cosa fosse necessario pensare, stendere un progetto e sottoporlo al giudizio e all'approvazione di una commissione tecnica competente, specialmente quando si tratta di realizzare grandi imprese pubbliche ma, una volta presa una decisione, è necessario terminarle per non dilapidare le risorse dei cittadini e non creare discredito nella classe dirigente. In Italia la Tav, il Mose, il Tap della Puglia, l'impianto Siderurgico dell'Ilva, l'Alitalia, che fine faranno? Ci sono certamente dei...