CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio Direttore,ho letto sul suo giornale della lezione che Vladimir Luxuria ha fatto nel corso di una trasmissione di Rai 3 a ragazzi dai 9 ai 12 anni. La Lectio magistralis si componeva di due argomenti. Uno era contro il bullismo nelle scuole e qui tanto di cappello a Luxuria. Ma il secondo argomento consisteva nello spiegare agli allievi come si fa a diventare transessuale. Qui il mio cappello resta sulla testa e chiedo alla scuola come mai permette certe performance. Ricordo a Vladimir Luxuria che quando è stato o è stata a Mosca per...