Egregio direttore,ho letto nei giorni scorsi nel suo quotidiano la notizia della avvenuta guarigione della signorina no vax e no pass e mi fa molto piacere perché non si augura a nessuno la morte, però mi aspettavo veramente che la stessa esprimesse pubblicamente un forte ringraziamento a tutti i medici e infermieri che la hanno seguita e in qualche modo le hanno salvato la vita da conseguenze ben più gravi come la probabile morte....