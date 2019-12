Egregio direttore,

ho letto le sue risposte su Greta Thunberg. Confesso di avere una certa simpatia per questa spavalda ragazzina che si scaglia contro i potenti della terra. Però le sue considerazioni mi hanno fatto riflettere. E mi hanno spinto a farle una domanda forse un po' provocatoria: lei cosa ne pensa della proposta di proporre Carola Rackete a Premio Nobel?

Angelo Ballin

Venezia

Caro lettore,

non entro nel merito della vicenda che ha opposto Carola Rackete e la sua Sea Watch all'allora governo giallo verde e in particolare all'ex ministro degli Interni Matteo Salvini. Ognuno si sarà fatto la propria idea, che rispetto. Ricordo però che per superare il blocco navale deciso dal governo, la comandante Rackete speronò con la sua Sea Watch una motovedetta della Guardia di Finanza. Ora quell'atto, come ha stabilito un giudice, non è da considerarsi un reato per la legge italiana, ma mi sembra difficile catalogarlo come un gesto di pace. E mi sembra un po' ardito far assurgere a possibile Premio Nobel una persona che non si è fatta scrupolo di mettere a rischio l'incolumità di militari italiani nell'esercizio del loro dovere. C'è poi un altro aspetto da considerare. Nella sua ultracentenaria storia, il Nobel per la pace è stato più di una volta assegnato con una certa disinvoltura a personaggi che non lo mentivano o che non si dono dimostrati all'altezza. Ma è pur sempre un riconoscimento di straordinario valore, di cui sono stati insigniti uomini e donne straordinarie che hanno segnato la storia del nostro tempo. Penso a Nelson Mandela, a Madre Teresa, a Eli Wiesel o a Lech Walesa solo per citarne alcuni. È vero che viviamo tempi difficili e il mondo contemporaneo soffre la mancanza di leader. Ma, mi chiedo, basta forzare un blocco navale e disobbedire a Salvini per essere considerati degno del Premio Nobel?

© RIPRODUZIONE RISERVATA