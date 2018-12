CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, ho letto la sua risposta alla lettera del signor Mariconda, nel giornale del 16/12/2018. Mi sembra di capire, anche da altri suoi commenti, che a lei non dispiaccia questo governo, come a me non dispiaceva quello di Gentiloni. Non siamo quindi nè io nè lei, i classici tifosi di partito, pur avendo le nostre simpatie. Vengo al dunque: lei ha scritto, a fine risposta, che non dobbiamo dimenticare cosa ci siamo lasciati alle spalle. Beh, intanto la più grande crisi economico/finanziaria dal 29, per esempio. Gli altri ne sono...