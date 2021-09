Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio Direttore,ho letto il fondo di Alberto Brambilla di sabato 11 settembre; molto interessante. Che la povertà fosse aumentata, nonostante bonus e controbonus, nonché reddito di cittadinanza, non me lo aspettavo proprio, soprattutto, nelle dimensioni descritte. Se non ricordo male, la spesa per assistenza nel 2008 ammontava a 73 miliardi, nel 2019, addirittura 114, sempre miliardi. Incredibile! Ancora più incredibile è che i cosidetti...