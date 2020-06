Egregio direttore,

ho letto con qualche stupore la sua risposta sul giornale di ieri in cui lei esclude che il virus possa essere nato in qualche laboratorio cinese. Anzi mi è sembrato di cogliere nelle sue parole una certa sottovalutazione del ruolo che la Cina è il suo governo hanno avuto in questa pandemia. Ruolo che secondo me è invece molto pesante e che andrebbe ulteriormente approfondito visto quello che il virus ha generato nel mondo.

Luigi Tonon

Padova



Caro lettore,

non sottovaluto né escludo nulla. Credo però che nel rincorrersi intorno al coronavirus di voci, di interpretazioni, di analisi e di rivelazioni, sia opportuno attenersi agli elementi di certezza e di conoscenza che abbiamo a disposizione. Credo che bastino e avanzino. Anche per farsi un'idea sul ruolo ben poco trasparente che ha giocato in tutta questa vicenda, e in particolare nella diffusione globale del virus, la Repubblica popolare cinese. Perché è ormai evidente che la Cina ha agito con colpevole e grave ritardo. Per almeno due mesi il virus è circolato nel Paese senza alcuna forma di contrasto né di prevenzione. Oggi sappiamo che tra lo scorso 12 dicembre e la fine dello stesso mese in Cina ci sono stati 104 casi di positività al virus che hanno provocato almeno 15 morti. Ma fino al 20 gennaio scorso il governo cinese ha negato e minimizzato questi dati, salvo poi di fronte all'estendersi del contagio, cambiare radicalmente linea. Per troppo tempo inoltre la Repubblica popolare ha tenuto nascosto agli altri Paesi e anche all'Organizzazione mondiale della sanità informazioni importantissime sul virus. E anche sui dati ufficiali relativi a morti e contagi gli esperti internazionali hanno da sempre nutrito seri dubbi. Come se non bastasse quando la Cina ha finalmente riconosciuto la grave situazione sanitaria che si era determinata all'interno dei suoi confini e ha deciso di passare all'azione imponendo la chiusura e il blocco della città di Whuan, ha vietato i viaggi aerei da quella area al resto della Cina, ma non ha impedito che cittadini cinesi lasciassero Whuan e la Repubblica popolare per venire o tornare in Europa e in altre parti del mondo. Per queste e altre ragioni alcuni Paesi hanno chiesto un'inchiesta internazionale sull'operato della Cina. Un contributo di chiarezza e di verità che appare quantomai necessario.

