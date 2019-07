CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,ho letto ciò che ha scritto il signor Vicentini sulle difficoltà del Pd e più in generale della sinistra italiana e le sue proposte per superarle. Da ex elettore di sinistra, mi sembra che la crisi della sinistra, non solo di quella italiana, sia ben più profonda e complessa e non basteranno alcuni correttivi e ritocchi di immagine per superarla. Anche il risultato elettorale in Grecia mi sembra lo confermi. Lei cosa ne pensa?Luca PavanPadova Caro lettore,sul presente e il futuro della sinistra sono state versati fiumi di...