Egregio direttore,ho letto che il libro-intervista a Matteo Salvini, pubblicato da Altaforte, la casa editrice cacciata dal Salone del libro di Torino per apologia di fascismo, è già salita al primo posto nella classifica dei libri più ordinati su Amazon. Non c'è che dire, i sinistri duri e puri hanno ottenuto un gran bel risultato: con la loro intolleranza sono riusciti a far fare affari d'oro alla casa editrice Altoforte e garantire ampia diffusione alle idee di Salvini. Un vero capolavoro di abilità e di intelligenza politica. Chissà...