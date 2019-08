CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, ho la sensazione che in seno all'universo dello sport italiano, qualcosa non righi dritto. Anziché perseguire la strada della coesione, succede esattamente il contrario, con un marcato scollamento tra più d'una federazione ed il Coni. Non è un bel sintomo. Ed in questo panorama tutt'altro che scintillante è rimasto intrappolato pure l'ammiraglio del Comitato Olimpico, quel Giovanni Malagò che s'è spremuto come un limone per portare le Olimpiadi 2026 a Cortina-Milano, uno step di considerevole portata per far rifulgere...