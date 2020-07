Egregio direttore,

ho indossato la divisa da Carabiniere per 30 anni e pur se in pensione sento il dovere, la voglia e la rabbia di dire che quei delinquenti che hanno arrestato a Piacenza NON SONO CARABINIERI come non lo sono quelli che hanno ucciso il povero Stefano Cucchi. Questi delinquenti di Piacenza, in particolare, erano i cavalli da corsa. Erano il fiore all'occhiello di quel comando compagnia. Perchè se lavori onestamente e in silenzio sei solo un granello di sabbia. Se, invece, fai il rambo allora vieni accarezzato dagli ufficiali perchè gli fai fare bella figura dinanzi al Prefetto. Possibile che nessun ufficiale si sia mai accorto di suv, conti correnti, champagne ed escort? Ma a chi lo vogliono far credere? Non mi sono meravigliato più di tanto caro direttore e sa perchè? Perchè sono sicuro che ne leggeremo ancora notizie di comandi dell'Arma infestati da delinquenti in divisa. Io rimango incollato ai veri valori dell'Arma e nessun suv, rolex o villa con piscina potrà mai scalfire questo mio credo! I veri carabinieri non hanno il portafoglio gonfio di soldi. Sono quelli che in una caserma li vedi ma non li senti mai perchè lavorano e basta. Per me questi sono i veri Carabinieri con C d'oro ai quali va il mio infinito rispetto!

Elio Esposito

Treviso

Caro lettore, comprendo la sua rabbia. Capisco anche quando lei dice, anzi urla usando le lettere maiuscole, che questi: non sono carabinieri. Purtroppo però lo sono. Vestivano la divisa dell'Arma. Rispondevano a ufficiali dell'Arma. Dall'Arma sono stati insigniti di encomi per i risultati raggiunti. I Carabinieri sono una delle istituzioni più apprezzate e stimate dagli italiani. Non basteranno la vergognosa e tragica vicenda Cucchi e la caserma degli orrori di Piacenza a mutare questo giudizio e questa fiducia sedimentate nei decenni. Ma è evidente che non si può archiviare tutto ciò con le solite frasi fatte: mele marce, schegge impazzite, casi isolati. Servono solo a minimizzare ciò che è accaduto. Ed è un grave errore farlo. Certamente i carabinieri che si sono macchiati di gravi reati, come a Piacenza, rappresentano un'esigua minoranza rispetto alla massa di uomini e donne in divisa che fanno quotidianamente il loro lavoro, sacrificando affetti e ogni altra cosa in nome del dovere e dell'impegno assunto verso se stessi e lo Stato. Tuttavia, come lei stesso riconosce, nulla accade per caso. Anche l'Arma paga un prezzo alla secolarizzazione. Al mutamento dei tempi. Ha il dovere di capirlo, di non nascondere nulla e di mettere in atto tutte le contromisure possibili e necessarie. Può farlo e deve farlo. Prima che sia troppo tardi.

