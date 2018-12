CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,ho già avuto modo di osservare che il suo giornale non perde occasione per criticare l'operato del governo in carica oppure per enfatizzare qualche disaccordo tra i ministri: ma possibile che questi giallo-verdi (più i gialli che i verdi) non riescano a fare nulla di buono? Quando riusciremo a leggere sul Suo giornale un piccolo giudizio positivo su una qualsiasi misura fatta da questo governo? Ieri penso però che si sia passato il limite. A pag. 8 del Gazzettino, incastonato nel mezzo di una notizia tutto sommato positiva...