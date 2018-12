CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,ho appena ricevuto una bolletta per la fornitura del gas e leggo, fra gli altri dati: Totale fattura euro 564,47 spesa per fornitura euro 318,82, totale imposte e IVA euro 245,65 (43,5%) Cari governanti che pensate al popolo, vi siete mai soffermati a leggere una bolletta? Vi sembra equa una tassazione del 43 e rotti per cento fra accise e l'Iva? Fate meno chiacchiere, meno selfie e meno comparsate televisive e spendete un po' più di tempo per cose concrete, come la possibile e opportuna riduzione delle accise. Qui la Ue non...