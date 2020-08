Egregio Direttore,

ho 71 anni e quindi una certa esperienza di vita. Mi assilla in questi giorni una domanda... Non è che con la scusa dei problemi legati alla riapertura delle scuole dovuta all'incremento dei contagi il nostro buon governo miri a non farci andare a votare? Li ritengo capaci di tutto...

Anna Gasparini

Roncade (Tv)



Cara lettrice,

a meno di impennate violente e durature nella diffusione del contagio, non credo che sia possibile a questo punto impedire il voto. Ma il sospetto che la assilla e inquieta, confesso di averlo avuto anch'io. Del resto l'Italia vive da tempo una situazione anomala dal punto di vista democratico. Non è ovviamente in discussione la legittimità e la potestà degli organismi e delle assemblee parlamentari e regionali: è evidente che nel nostro sistema le assemblee parlamentari e regionali democraticamente elette sono nel pieno dei loro poteri finché non vengono effettuate altre elezioni. Ma è del tutto evidente che in Italia ci sono alcuni partiti, uno in particolare, la cui rappresentanza non corrisponde da tempo al consenso che quella forza politica ha nel paese ad ogni livello. C'è un evidente distacco tra paese reale e rappresentanza politica. E cosi come in parlamento ci sono decine decine di deputati e senatori che per non essere costretti a ritornare alla loro esistenza di normali cittadini sono disposti a tutto (o quasi) purché non si vada ad elezioni in tempi brevi, così ci sono consiglieri regionali che probabilmente farebbero carte false per prolungare la legislatura di qualche altro mese magari sfruttando l'emergenza Covid. Il virus ha già fatto slittare le elezioni da maggio a settembre, qualcuno potrebbe essere tentato di utilizzare l'emergenza sanitaria per guadagnare (e non uso questo termine a caso considerato l'emolumento mensile che spetta a ciascuno di loro) qualche altro mese rispetto e di scavallare magari nel 2021. Non credo ci riusciranno. E spero che nelle prossime settimane i numeri dei contagi non offriranno pretesti per altri rinvii elettorali. Ma ha ragione lei: è bene tenere alta l'attenzione.

