CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,gli studiosi di comunicazione non smettono di ripeterci che nessun mezzo di comunicazione è, in sé, un bene o un male. Tutto dipende dall'uso che se ne fa. Comuni cittadini e relativi rappresentanti. Purtroppo i social network e la palestra di disintermediazione (ovvero la possibilità di parlare direttamente a tutti senza filtri di sorta) che sono diventati stanno dando un'immagine sempre più devastante dello stato delle relazioni interpersonali. Mentre l'art. 21 della Costituzione disciplina in maniera dettagliata le...