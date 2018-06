CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, forse mai come in questi giorni in Italia si è parlato tanto dell'Euro in un dibattito in cui si confrontano, meglio si scontrano, i fautori della moneta unica contrapposti a quelli vorrebbero che il Bel Paese tornasse alla Lira. Gli argomenti pro e contro si sprecano ma tutte le discussioni pongono al centro l'aspetto economico di una scelta in un senso anziché nell'altro. Personalmente credo che il destino dell'Italia non possa che essere legato all'Europa e alla sua moneta ma forse bisognerebbe affrontare la questione...