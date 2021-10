Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio direttore,faccio fatica a capire. Ma forse lei può aiutarmi a comprendere qualcosa in più. Siamo ancora in emergenza sanitaria anche se con meno problemi, ricoveri e vittime di qualche mese fa. L'economia sembra finalmente essere in ripresa nonostante alcuni problemi come i prezzi delle materie prime in forte rialzo. Abbiamo un governo di larga maggioranza con alla guida una delle personalità di maggior prestigio a livello...