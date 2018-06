CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,esponenti europei di rilevo non hanno avuto remore nel definire gli Italiani scrocconi. Pur censurate sul nascere, certe affermazioni servono a darci consapevolezza del giudizio-pregiudizio verso l'Italia, che si respira a Bruxelles. Inutile ribattere che versiamo alla UE più miliardi di quanti ne riceviamo. Resta il fatto che, pur essendo fra gli Stati fondatori, noi si sia subalterni a politiche economiche opprimenti, tali da rendere insolvibile il nostro debito. Siamo il due di briscola in Europa, che non ha voce in...