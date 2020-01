Egregio Direttore,

dopo quanto avvenuto in Medio Oriente, con l'uccisione del generale Soleimani e di altre persone, diventa urgente un forte appello alla Pace nel mondo, organizzando e realizzando grandi iniziative per la Pace, da svolgersi immediatamente anche in Italia. Sarebbe più che opportuna una straordinaria Marcia per la Pace: Perugia-Assisi.

Franco Piacentini



Caro lettore,

ben vengano tutte le iniziative a favore della pace. Ma forse, prima di dividersi come tifoserie da stadio, è anche necessario cercare di capire cosa stia accadendo in Medio Oriente e nei rapporti tra Iran e Stati Uniti. È fuor di dubbio che la decisione di Trump di far uccidere il generale Soleimani, il vero leader laico del Paese, è una scelta grave ed estrema, dalle conseguenza incalcolabili. E non solo per gli Stati Uniti. Ma l'operazione del Pentagono per colpire al cuore il regime iraniano è il punto tragicamente più alto di una stagione di altissima tensione tra Teheran e Washington, sfociata nei giorni scorsi nell'attacco all'ambasciata americana a Baghdad che ha improvvisamente spostato le lancette indietro di 40 anni, con immagini e dinamiche che hanno riportato alla mente l'assalto alla sede diplomatica Usa di Teheran nei giorni della rivoluzione khomeinista. In quell'occasione, come forse molti ricorderanno 52 dipendenti della rappresentanza americana furono tenuto in ostaggio per 444 giorni dal nuovo regime iraniano. Una vicenda che colpì molto l'opinione pubblica americana e fu decisiva per la sconfitta alle presidenziali di Jimmy Carter e la vittoria di Ronald Reagan. Tutto ciò non giustifica l'uccisione di Soleimani né solleva Trump dall'enorme responsabilità che si è assunto, ma aiuta a capire cosa può aver spinto il capo della Casa Bianca ad ordinare l'attacco all'uomo che non era solo il capo supremo delle milizie iraniane, ma lo stratega di molte delle iniziative militari e terroristiche di quell'area.

