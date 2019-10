CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,dopo aver visto la fotografia che ieri era in prima pagina sul Gazzettino non sapevo proprio cosa pensare. Mi sono chiesto: ma dove siamo finiti e dove stiamo finendo? Non sono riuscito a farmi nessuna risposta. Ma come: hai appena travolto con la tua auto due ciclisti, potevi ucciderli e ti fai fotografare mimando il gesto di vittoria? Ma cosa ha in testa una persona che si comporta così'? E cosa dobbiamo attenderci da una società popolata da giovani di questo genere? Mi scusi ma oggi mi sento un po' più pessimista sul...