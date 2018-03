CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,da socio della Popolare di Vicenza ho seguito con curiosità e interesse il sequestro di beni nella casa di Gianni Zonin deciso dalla magistratura. Ho pensato: finalmente, se lo merita dopo quello che ha fatto e dopo averci messo sul lastrico!. Però adesso, dopo avere letto vari giornali e ascoltato i notiziari tv, non riesco a capirci molto: c'erano o non c'erano beni di grande valore in quella casa? Il sequestro era per 19 milioni, ma in quella bella casa c'erano soldi, preziosi, opere d'arte e altro ancora per quella...