Egregio direttore,

crisi economica, emergenza sanitaria, politici inadeguati: una tempesta perfetta. Credo che mai nella storia recente si sia verificata una congiuntura così nefasta. I politici non sanno che pesci pigliare, l'economia è ferma, l'emergenza sanitaria è tutt'altro che conclusa. In questa situazione mi viene in mente un vecchio detto che recita: quando non sai cosa fare fermati e rifletti. Detto in altre parole conta fino a 3 prima di parlare. Invece mi sembra che il bla bla bla sia diventata la caratteristica principale dell'homo sapiens. Parlare e apparire (soprattutto in tivvù), apparire e parlare. Speriamo bene.

Lino Renzetti



Caro lettore,

mai come in questi giorni risalta con patetica evidenza l'insistenza con cui alcuni esponenti politici, di governo e di opposizione, cercano di ritagliarsi ad ogni costo il loro angolo di visibilità creando polemiche inesistenti e inconsistenti, convocando inutili conferenze stampa, rilasciando dichiarazioni che non interessano a nessuno se non a loro stessi. La compostezza, la consapevolezza del proprio ruolo e l'esigenza, di fronte alla crisi che stiamo vivendo, di evitare eccessi di protagonismo, purtroppo, non appartengono a tutti. Ma, come tutte le crisi, anche questa ha un suo istruttivo rovescio della medaglia. Perché, come sappiamo, è nelle difficoltà che si riconoscono le persone. E questa tragica e drammatica esperienza ci da' la possibilità, come cittadini, di misurare la qualità della nostra classe dirigente. Non in base all'appartenenza politica, ma innanzitutto alle qualità personali. Non sulle parole, ma sui fatti. Sulla capacità di gestire un'emergenza di queste dimensioni, di fare i conti con la vita e la morte delle persone, di affrontare una guerra e programmare un dopoguerra. Alcune evidenze di tutto questo ci sono già. Alcuni risultati parlano già abbastanza chiaro. Non in tutti territori, lo sappiamo, la lotta al coronavirus ha raggiunto gli stessi effetti. L'emergenza è tutt'altro che finita, ma i numeri raccontano già molte cose. Non è comunque questo il momento di fare bilanci. Ci sarà tempo e modo. Ma sarà bene non dimenticarsene.

