Egregio Direttore

credo che negli anni abbiamo indebolito le nostre difese abituando il corpo a non cercare in se stesso le soluzioni ma affidando alla medicina il compito di contrastare in maniera esterna le malattie con tanti vaccini. Sia chiaro che la medicina ha una funzione fondamentale nello stare bene ma cerchiamo di curare la malattia della persona senza creare danni alla stessa con qualche allergia, intolleranza o altro. L'esempio mi viene dall'impero romano fortissimo finché al suo interno creava eserciti fortissimi che conquistarono in positivo mezzo mondo portando ordine, arte e conoscenza. Poi si adagiò su se stesso e il tutto fu, per comodo e da Comodo, demandato ai barbari conquistati dall'esterno e in pochi anni fu la decadenza e l'auto distruzione. Lo stesso il nostro corpo: diamogli degli aiuti ma non riempiamolo di vaccini fin da bambini esterni e generalizzati senza rispetto per il bambino stesso che ha già dentro di se una forza enorme di anticorpi naturali più quelli che svilupperà in futuro. Tutte queste medicine indeboliscono la forza difensiva il corpo umano e quindi anche futuri virus saranno più difficili da contrastare. La mia esperienza come over 65 è che non sono stato vaccinato, tranne un solo vaccino, ho fatto molto sport ma ho sviluppato una forza enorme in anticorpi che contrasta tutte quelle malattie contro le quali tutti vanno a vaccinarsi. Mai presa una influenza e da qualche anno neanche un raffreddore.

M. Aldo Pasetti



Caro lettore,

mi fa piacere che lei abbia sviluppato una forza enorme di anticorpi pur avendo nella sua vita fatto un solo vaccino. Purtroppo, in pochi anni, alcuni milioni di persone nel mondo, soprattutto bambini di età inferiore si 5 anni, sono invece morte semplicemente per non essersi o non aver avuto la possibilità di sottoporsi al vaccino contro il morbillo. E centinaia di migliaia di uomini e donne stanno morendo in queste settimane perché non disponiamo ancora di un vaccino che ci difenda e ci renda immuni dal Covid-19. Proprio l'esperienza della pandemia contro cui stiamo lottando dovrebbe aver convinto tutti che i vaccini non sono un veleno o un inutile supplizio a cui sottoporre grandi e piccoli, ma un contributo fondamentale che la scienza mette a disposizione dell'uomo per scongiurare malattie, per vivere meglio e più a lungo. Se avessimo avuto un vaccino contro il coronavirus oggi non avremmo dovuto stare rinchiusi nelle nostre case, le nostre economie non avrebbero subito alcun contraccolpo, non saremmo stati costretti a cambiare i nostri stili di vita. Anche per questo sui vaccini occorre continuare a investire importanti risorse sia pubbliche sia private. Sconfiggendo ogni pericolosa e mortale deriva anti-scientifica.

