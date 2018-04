CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, cosa volete che vi dica, la lingua italiana, assieme alla sua armoniosità, rimane per me sempre la più ricca di vocaboli, senza dover andare a pescare tra i troppi inglesismi ed deturpazioni varie, e ciò che esprime una parola, dovrebbe avere intrinseca il significato che si porta dietro. Esempio, la cronaca recente è zeppa di articoli che trattano, purtroppo, dei cosiddetti furbetti coloro che intascano uno stipendio anche andando, in tempo di lavoro, per i fattacci loro, in barba a coloro che il lavoro magari non ce...