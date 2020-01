Egregio Direttore,

cosa è successo alle pensioni? Io e le mie ex colleghe, penso anche ad altri, abbiamo avuto la sorpresa questo mese di scoprire la decurtazione della pensione di circa 40 euro e tutte prima prendevamo cifre al di sotto dei 2.000 euro; mio marito che superava i 2.000 ha avuto un aumento di circa 20 euro. Ma come è possibile? Tutti tacciono giornali, TV, radio, nessuno dice alcunchè. Mi pare che la cifra trattenuta moltiplicata per un anno sia importante per chi come me e altri hanno lavorato per 41 anni e se consideriamo le diminuzioni degli ultimi anni dove arriveremo? Vuol dire che solamente io mi lamento? E i sindacati che ci difendono (ma!!!!!) sono ancora in vacanza? I nostri governanti (abbiamo fatto questo facciamo quell'altro ma!!!!!) sono ancora in vacanza? Noi muti e in silenzio (subiamo). Forse che i nostri soldi trattenuti servono per il reddito di cittadinanza a quelle persone che lavorano in nero o che stanno al bar tutto il giorno e voglia di lavorare niente, scusi l'ironia. Buon anno e grazie per l'attenzione.

Giuseppina Virgilio

Mestre (Ve)



Cara lettrice,

non sono un esperto di questioni previdenziali, ma provo a rispondere ai suoi quesiti. Per quanto riguarda l'aumento della pensione di suo marito è la conseguenza della rivalutazione a un tasso dello 0,4% prevista per tutti gli assegni previdenziali, in linea con l'aumento dei prezzi stimato per l'anno in corso dall'Istat. In realtà questa percentuale scatta interamente solo per coloro che godono di una pensione pari o inferiore ad almeno tre volte la minima (fissata a 517 euro). Tanto più elevata è la pensione, tanto inferiore è la rivalutazione: il minimo previsto è del 40% per chi percepisce una pensione pari o superiore a 9 volte la minima, ossia dai 4.600 euro circa in sù. La decurtazione di circa 40 euro che lei ha invece registrato nella sua pensione dovrebbe essere relativa all'effetto del cosiddetto conguaglio fiscale e non dovrebbe quindi ripetersi nei prossimi mesi. In sostanza l'ente previdenziale, a fine anno, ha ricalcolato il totale esatto delle imposte e dei contributi che lei è tenuta a pagare in base a quanto ha effettivamente incassato. In base a questo conteggio l'ente ha verificato che lei aveva pagato meno tasse di quelle previste e ha applicato sulla sua pensione una detrazione equivalente, che si è mangiata anche l'effetto della rivalutazione dello 0,4%. Dal prossimo mese lei dunque non solo non dovrebbe pagare registrare alcuna decurtazione ma, per effetto della rivalutazione, dovrebbe vedere in pensione qualche euro in più rispetto a a quello che normalmente ha percepito nel 2019. Se ciò non avverrà ci riscriva. Perchè in tal caso forse significa che qualcuno si è davvero inventato l'ennesimo marchingegno per spremere soldi ai contribuenti. E utilizzarli malamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA