Egregio direttore, contrordine compagni: non è razzismo, ma goliardia. Una settimana a sventolare l'emergenza razzismo e poi si scopre che uno dei lanciatori d'uova è figlio di un consigliere Pd. Resosi conto di aversi dato la zappa sui piedi, i cosiddetti antirazzisti hanno declassato il lancio dell'uovo da infame atto razzistico a bravata goliardica. Ma non solo. Si è scoperto che nel 2007, il padre di Daisy Osakue, è stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi per associazione a delinquere di stampo mafioso, tentata rapina e...