CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore, continuo ad essere scandalizzata dalla sentenza che in Spagna ha condannato al carcere per oltre 10 anni, in un caso perfino 13, i capi politici catalani, tutti, vorrei sottolineare, democraticamente eletti. Si è voluto reprimere con la forza la domanda di indipendenza di quella regione, secondo me legittima per ragioni non solo storiche, benchè non prevista dalla Costituzione spagnola. Il risultato è stata una nuova ondata di violenze per le strade di Barcellona e in altre città. Feriti e distruzioni. Persino il...