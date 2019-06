CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,con tutto il rispetto per l'atroce morte del giovane Regeni e la comprensione per il dolore dei suoi genitori, ritengo che, se pur grave, tale episodio privato non può compromettere i rapporti di amicizia e di alleanza tra due Stati, con tutto quello che ne consegue. Potrei capire se le insistenti e molteplici azioni rivolte contro l'Egitto fossero funzionali a salvare la vita del ragazzo, ma questo purtroppo non è più possibile. Sarebbe auspicabile che la strumentalizzazione e le polemiche lasciassero in pace quel povero...