Egregio direttore,come volevasi dimostrare Carola è libera! La Gip di Agrigento non convalida l'arresto: non è reato salvare vite umane. Salvini si è lanciato in una reazione degna di migliore causa. Ma tutto fa brodo per il ministro che ora si scaglia contro la magistratura rea di non avere tenuto in nessun conto la sua indignazione e di aver liberato la capitana. Lui che ha difeso Siri dicendo che non si è colpevoli fino a sentenza definitiva, lui che è garantista con chi gli pare soprattutto con gli amici, definisce criminale una donna...