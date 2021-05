Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio Direttore,chiedo la sua opinione sulla domanda che mi sono posto in questi giorni di polemiche sulla gestione della seconda ondata in Veneto e sull'accostamento Crisanti-Galilei. Si può paragonare il prof. Crisanti, che riceve la solidarietà di autorevoli professori con apposita petizione, allo scienziato Galilei? Lo scienziato, a mio parere, propone una teoria (i tamponi rapidi non funzionano), dimostra con uno studio validato...