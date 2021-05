Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio Direttore,chiedo il suo parere su questa novità del partito di Brugnaro: a me sembra tanto una scorciatoia per arrivare al traguardo senza affrontare la fatica. Mi spiego meglio: nulla da eccepire se si vuole creare un partito però lo si compone di gente non attualmente eletta altrimenti si tradisce la volontà di chi li ha votati in precedenza. Oppure se questi ultimi non si riconoscono più nel loro partito originario e sono...