Egregio direttore,cantiere di Chiomonte sulla Tav in Val di Susa, qualche decina di violenti incursori armati di razzi, molotov ed altro, si scagliano contro la polizia, incendiando il bosco, sono mascherati e quindi non identificabili se non arrestati. In altri paesi questa gente viene affrontata molto duramente alla pari della loro violenza, presa e rinchiusa direttamente in carcere, ma in Italia questo non si può fare senza urtare la suscettibilità della Boldrini, della Boschi, di Saviano, di Fazio o di Lerner. Non scherziamo la polizia...