Egregio direttore, alla faccia della coerenza anche Berlusconi è d'accordo sul reddito di cittadinanza. Ma come, fino all'altro giorno i suoi esponenti auspicavano che bisognava valorizzare il lavoro e non il divano. Forse che, per cercare di sostituire nel ruolo di inquilino del Quirinale Mattarella e conquistare i 5 Stelle va bene tutto?R.G.Caro lettore,come diceva Oscar Wilde: « La coerenza è il rifugio delle persone prive di...